Influencer Carol Dantas dá a luz ao segundo filho, Valentin

Carol Dantas deu à luz Valentin, seu segundo filho, fruto do casamento com o empresário Vinícius Martinez. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da digital influencer ao Portal da RedeTV!. O menino veio ao mundo neste sábado (14), em parto realizado na maternidade Pro Matre, em São Paulo.

De acordo com a assessoria, mãe e bebê passam bem. Além do recém-nascido, Carol é mãe de Davi Lucca, de oito anos, fruto da relação com Neymar.



Em vídeo compartilhado por um amigo do casal nas redes sociais, Davi aparece dando um beijo de boas-vindas no bebê "Ah, que lindo", afirma uma das pessoas presentes na maternidade.

Mais cedo, o primogênito demonstrou empolgação ao ser filmado à espera do nascimento irmãozinho mais novo. Na ocasião, Davi aparece brindando com um copo de água ao celebrar o momento. "Vem, timtim", disse ele.





Em junho, Carol e Vinícius Martinez oficializaram a união: “Casei com o amor da minha vida! Que momento perfeito", declarou no texto que acompanhou no clique. O casal trocou alianças em Sorocaba, no interior de São Paulo. Inclusive, Neymar a parabenizou pelo casamento: "Que Deus cuide do amor de vocês”.

