Infinity War: roteiristas revelam cenas de Thanos que não foram gravadas

É normal que em filmes de grande orçamentos, muito material acabe ficando de fora do corte final do longa, as famosas cenas deletadas. Obviamente, isso não é diferente com Vingadores: Guerra Infinita.

Com certeza, muitas cenas foram deixadas de fora, para que a trama coubesse em suas 2 horas e 30 minutos de duração, mas, segundo os roteiristas Christopher Markus e Stephen McFeely, o filme possui algumas cenas deletadas que sequer foram gravadas.



Foto: Reprodução/Marvel

Segundo eles, havia uma cena estendida de flashback, onde veríamos como Thanos lidou com a rejeição do povo de Titã às suas ideias, além de uma cena que mostraria o Titã Louco recrutando sua maligna Ordem Negra. A abertura do filme com a cena que mostra Tony e Pepper juntos também seria diferente, segundo eles.

“Tínhamos algumas versões bem legais de uma sequência de ação ilustrando o que Steve, Natasha e Falcão – basicamente os Vingadores Secretos – estiveram fazendo,” adiciona Markus. “Eles chutaram muitas bundas e era brutal.” Os roteiristas também confirmaram que o Capitão América terá um papel maior em Vingadores 4, e que o herói terá um “arco muito intenso” na sequência.

Vingadores: Guerra Infinita já está em cartaz nos cinemas e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019.

