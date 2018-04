Infinity War| Irmãos Russo falam sobre rumor de aparição do Surfista Prateado

Em entrevista ao Yahoo Movies, os Irmãos Russo comentaram o rumor de que o Surfista Prateado apareceria em Vingadores: Guerra Infinita: “Acho que não temos o Surfista Prateado. Mas é uma realização de fã e, você sabe, se o acordo entre Disney e Fox der certo, vários personagens entrarão para o universo da Marvel e então algumas dessas teorias loucas de fãs podem se tornar realidade”, disse Joe.



Já Anthony destacou como o filme representou uma abertura de oportunidades para a Marvel no cinema: “Parte da beleza desses filmes é que há muitas direções diferentes em que você pode ir. Há muitas decisões diferentes que você pode tomar e acho que isso é parte da diversão do processo para Joe e eu. Principalmente no começo, sentindo o que queríamos fazer com o filme, conversando com os roteiristas sobre todas as possibilidades. E uma vez que você acerta uma estrada, é só percorrê-la”.

Duração do filme

O Irish Film Classification Office divulgou que Vingadores: Guerra Infinita tem 149:09 minutos de duração, equivalente a 2h e 29 minutos.O número é um pouco menor do que foi divulgado anteriormente pela rede de cinemas AMC (2h36), mas ainda assim coloca o filme como o mais longo do Universo Cinematográfico da Marvel, atrás apenas do atual campeão, Capitão América: Guerra Civil, que tem 2h27min. Vale lembrar que a duração oficial ainda não foi divulgada e esse número pode mudar.







Vingadores: Guerra Infinita chega aos cinemas em 26 de abril de 2018 e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019.

