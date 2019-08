Índia ativista diz que Anitta é hipócrita ao falar sobre queimadas

A influenciadora e ativista indígena Ysani Kalapalo publicou um vídeo em seu perfil no Instagram criticando as recentes mensagens que Anitta, 26, tem divulgado sobre as queimadas no Brasil.



Em série de vídeos publicados nas redes sociais, Anitta crítica a agropecuária e convida seus seguidores a prestarem mais atenção ao assunto.

"Não existe isso de brigar pra saber de quem é a terra. A terra é deles, amor. Se um índio chegar na minha casa agora e pedir pra dormir no meu quarto, vou sentir na obrigação de falar: 'Entre'. Porque, antes de tudo, quando invadiram as terras dos indígenas, eles estavam lá. Então essa discussão não existe. Eles estavam lá primeiro. Se você não é descendente de indígena, assim como eu, você não pode falar que a terra é sua", disse a cantora em um de seus vídeos.

A mensagem não agradou Ysani Kalapalo, que disse que Anitta estaria sendo hipócrita. "Estou fazendo esse vídeo em resposta do vídeo da Anitta, onde ela fala da Amazônia e também fala que os povos indígenas [...] podem dormir na casa dela", diz.

"Só que eu noto uma certa hipocrisia nesses artistas, porque eles falam da Amazônia de uma forma superficial, sem conhecer a realidade, sem conhecer a causa das queimadas. Então, Anitta, espero que você me receba na sua casa e receba outros indígenas e vá cumprir mesmo com a tua fala. Porque tá cheio de pessoas como você, cheio de artistas que falam 'Vou fazer tudo pelos índios' e na hora do vamos ver e não fazem porra nenhuma. Tá aí meu recado para você. Chega de hiprocrisia" (sic).

