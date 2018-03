Imagine Dragons mescla hits com discurso sobre depressão e contra armas

A grande exceção ao rock maduro que deu o tom do segundo dia de Lollapalooza foi o Imagine Dragons. O quarteto americano de pop com roupagem rock arrastou uma multidão adolescente no encerramento do palco Onix e destilou hits de seu pop rock e discursos engajados. O primeiro, a respeito de assassinatos em massa nos Estados Unidos, que motivou uma marcha pela vida neste sábado (24), veio após "Believe".

"Eu venho com um coração partido e um país dividido, estou cansado com o que está acontecendo nos Estados Unidos, estou cansado de perder nossas crianças para as armas, cansado do que acontece nas nossas escolas", disse o vocalista Dan Reynolds. O assunto ressurgiria no show seguinte, do Pearl Jam, que fechou a noite.

Reynolds prosseguiu discursando, antes de cantar "It's Time". "Por hoje, que a gente se ame e espalhe paz, sem ligar para política, religião e dinheiro. Hoje a gente respira o mesmo ar e celebra a diversidade."



Foto: Reprodução/Multishow

Acompanhado do coro de um mar de gente que uniu os espaços do palco Onix e Axe, ele pegou da plateia uma bandeira LGBT, desceu do palco e se dirigiu ao público, cumprimentando os fãs.

Em outro momento, o cantor conta a história de quando estava com depressão profunda e procurou uma terapeuta. "Sabia que algo estava errado, as pessoas escondem isso porque acham que é uma fraqueza, mas não é fraqueza estar deprimido", disse aos fãs.

"Há milhares entre nós que estão deprimidos e não sabem ainda, estão para baixo e entorpecidos, mas há luz. Falem com alguém, sigam em frente, fale com seu terapeuta, não deveríamos estereotipar isso por mais tempo", adicionou, sendo ovacionado ao cantar "Demons".

Entre uma faixa e outra, enquanto Reynolds dançava e rastejava pelo palco sem camisa, o público na periferia da multidão pedia para aumentar o som. O show privilegiou as músicas do disco mais recente da banda, "Evolve" (2017), e incluiu sucessos mais antigos, como "Radioactive", que arrematou o show com o público cantando do início ao fim.

