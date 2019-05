Iggy Azalea tem fotos íntimas vazadas e apaga redes sociais

A cantora Iggy Azalea, 28, optou por desativar suas contas no Instagram e no Twitter após ter fotos suas, em que aparece nua, vazadas na internet.



As imagens de Iggy foram tiradas nos bastidores de um ensaio que a cantora fez para a revista GQ Australia em 2016. Na época, nenhuma foto publicada mostravam os seios da cantora, como as que foram vazadas agora.

Segundo o portal canadense Entertainment Tonight do Canadá, a GQ diz não saber como as imagens vazaram.

Iggy ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto, e seu perfil no Facebook é o único que continua ativo.

No campo profissional, Iggy acaba de lançar "Started" e prometeu outra superprodução para seu próximo vídeo. Atualmente, ela trabalha no lançamento de um álbum chamado "In My Defense".

Folhapress