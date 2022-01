Idosa Izonia Santos, de José de Freitas, viraliza e conquista 128 mil seguidores no TikTok

É mostrando a vida simples na cidade de José de Freitas que uma idosa de 62 anos tem conquistado milhares de internautas.



Izonia Santos é cercada de amor da família, se diverte com a produção de vídeos – muitas das vezes inusitados – e usa suas redes sociais para se aproximar de parentes e amigos. O que ela nunca imaginava era a repercussão que tudo isso poderia proporcionar.

Em um dos vídeos publicados na internet, que mostra a matriarca fazendo uma dancinha inusitada ao lado de uma colega, conquistou mais de 12,5 milhões de visualizações e mais de 1,2 milhão de curtidas no TikTok. (Veja abaixo:)

“Gosto de curtir a vida e compartilhar esses momentos com todos vocês, um grande abraço a todos que sempre assistem meus vídeos”, disse em live realizada nesta terça-feira (18) no Instagram.

Dona Izonia Santos conta com mais de 128 mil seguidores no TikTok. Foto: Reprodução/TikTok

Sempre simpática, com um sorriso no rosto e atualizada das dancinhas do momento, dona Izonia foi conquistando a admiração e coração do público. A repercussão dos vídeos foi tão grande que chegou a ser compartilhada pelo humorista e digital influencer, Tirulipa. “Fiquei muito feliz pela repercussão e agradeço ele bastante”, conta.

Molejo não falta para dona Izonia. Em outro vídeo publicado recentemente na rede social, ela dança a música ‘Vontade de Morder’, de Simone & Simaria. Seja dançando forró ou arriscando passinhos no funk, ela faz valer a descrição de suas redes sociais: “sempre de bem com a vida”.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no