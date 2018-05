Hulu está desenvolvendo minissérie inspirada em 'Quem É Você, Alasca?'

Parece que a novela mexicana envolvendo uma adaptação de 'Quem É Você, Alasca?' finalmente vai ganhar um final feliz. O Hulu está desenvolvendo uma minissérie baseada no famoso livro de John Green. A informação é do portal Deadline.

Josh Schwartz (The O.C., Gossip Girl) assina o roteiro do piloto e será showrunner do projeto. Vale lembrar que o moço está tentando emplacar tal adaptação desde 2005, levando-a para a Paramount Pictures. Após o sucesso de A Culpa é das Estrelas, parecia que o projeto ia sair do papel, com Rebecca Thomas (A Fita Azul) sendo contratada para dirigir a longa. Mas a fraca repercussão de Cidades de Papel prejudicou seu progresso, até o momento que Schwartz decidiu transformá-la numa minissérie.

Foto: Reprodução/WMF Martins Fontes

Lançado em 2005, o livro gira ao redor de Miles Halter, jovem que leva uma rotina bem pacata e é obcecado pelas últimas palavras de pessoas famosas. Quando se muda para um internato, sua vida muda ao conhecer a sensual, fascinante e ousada Alasca Young.

Já parceiros do Hulu por conta de Runaways, Josh Schwartz e Stephanie Savage serão produtores executivos ao lado de Green, Jessica Tuchinsky, Mark Waters (ambos de (500) Dias com Ela) e Marty Bowen (franquia Maze Runner). Com dez episódios, Looking For Alaska não tem previsão de lançamento.

