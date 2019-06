Huck e Angélica divulgam nota para esclarecer acidente com o filho

Luciano Huck e Angélica divulgaram nota conjunta por meio do perfil do apresentador no Instagram para esclarecer os rumores de que o filho mais velho do casal, Joaquim, de 14 anos, teria sofrido um acidente de lancha no sábado (22), durante passeio da família em Ilha Grande (RJ).

Segundo o texto, na verdade, o caso ocorreu com Benicio, de 11 anos. O menino foi internado após se machucar durante a prática de wakeboard. “Para evitar as informações desencontradas que já circulam. Nosso filho, Benicio, sofreu um acidente praticando wakeboard na tarde de ontem na baia da Ilha Grande (RJ)”, diz o comunicado.



Foto: Reprodução/Instagram

O casal acrescenta que a criança está em recuperação após passar por cirurgia. “Ele foi operado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e passa bem. Ele está sendo assistido pelo Dr. João Pantoja, em conjunto com a equipe do neurocirurgião Gabriel Mufaref, e da sua pediatra Andrea Paiva”.

Por fim, os apresentadores agradecem as “inúmeras preces e manifestações de carinho”, o que foi reforçado por Huck na legenda da publicação. “Agradecemos as inúmeras manifestações de carinho e fé. Estamos todos bem, e o Beni se recuperando”, escreveu.

Mais cedo, no início da manhã deste domingo (23), havia circulado a informação de que Joaquim tinha sofrido um acidente de lancha durante um passeio com a família e que teria sido encaminhado ao Copa Star, onde estaria sob cuidados médicos.



Foto: Reprodução/Instagram

Algumas imagens do passeio da família em Ilha Grande foram registradas por Huck no Instagram horas antes do acidente. Além de Joaquim e Benicio, Eva, de de seis anos, também estava na embarcação.

No Stories, Luciano compartilhou o momento em que avistou uma baleia e a mostrou para as crianças. “Olha a baleia aqui em Ilha Grande. Olha, Joaquim, olha Beni! Está vendo, Eva?”, questionou. “Nós somos whale watchers [observadores de baleias] de Ilha Grande. Ela ficou uns 10 minutos debaixo d’água, fácil. Olha que legal”, disse.

TV Fama