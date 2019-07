Hora do Recreio, desenho da Disney, ganhará um live-action

E o desenho que marcou a infância de muitas pessoas de 1997 a 2001 virará um filme. Isso mesmo! O live-action de Hora do Recreio, que é um clássico da Disney, já está em andamento.



Como será o live-action de Hora do Recreio?

O longa com personagens em carne e osso será uma produção independente. O roteiro mostrará as crianças do ‘3rd Street Elementary School’ como adolescentes no ensino médio.

“Imagine você como uma criança de 10 anos sentada em frente à TV, assistindo TJ, Spinelli, Gretchen, Vince, Mikey, Gus, Randall, os Ashleys e o resto do elenco colorido da 3rd Street Elementary School se preparando para as suas piadas habituais. . Você deita sua cabeça para descansar naquela noite e sonha em fazer parte desse grupo e então acorda 20 anos depois e pensa: ‘Ei, eu me pergunto o que aconteceu com a gangue da Hora do Recreio quando eles foram para o colegial?’ Bem, VOCÊ É BEM-VINDO porque estamos aqui para responder a essa pergunta para você!’ A live-action de Hora do Recreio está sendo produzida”, escreveu o site Indiegogo.



Foto: Reprodução/Disney

O elenco para o live-action de Hora do Recreio já foi escolhido. Benjamin Wadsworth como TJ, Sean Depner como Mikey, The Order’s Louriza Tronco como Spinelli, Lillian Doucet-Roche como Gretchen, Fritzy-Klevans Destine como Vince, Clive Holloway como Gus e Adam DiMarco como Randall.

As Ashleys serão Sydney Scotia, Kelcey Mawema e Emilija Baranac (de Para Todos os Garotos que Já Amei). Incrível, não é mesmo?

Além de Hora do Recreio, ainda há muitos live-actions a serem lançados, como por exemplo: A Dama e o Vagabundo, A Pequena Sereia, além dos boatos de Bob Esponja e Lilo & Stitch estarem nessa lista também.

Msn