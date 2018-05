Homem-Formiga e a Vespa, trailer final é liberado pela Marvel

A Marvel mal respirou do sucesso de Vingadores: Guerra Infinita e já está promovendo seu próximo lançamento nos cinemas. Nesta terça-feira (01), a produtora divulgou o novo trailer de Homem-Formiga e a Vespa. A história do longa é narrada após os acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil (2016).



Homem- Formiga, Fantasma e Vespa. Foto: Reprodução

Scott Lang (Paul Rudd) precisa lidar com as consequências de suas escolhas como super-herói e pai. Ainda esforçando-se para equilibrar a vida pessoal com suas responsabilidades como Homem-Formiga, ele é procurado por Hope van Dyne (Evangeline Lilly) e Dr. Hank Pym (Michael Douglas) para uma nova missão urgente.

Scott deve vestir o traje mais uma vez e aprender a lutar ao lado da Vespa quando o time se reunir para descobrir segredos do passado.As coisas se complicam quando uma nova vilã, Fantasma (Hannah John-Kamen) surge com o poder de atravessar objetos sólidos.

Com estreia prevista para 05 de julho de 2018, o filme conta com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Michael Peña, Laurence Fishburne, Bobby Cannavale, Judy Greer, T.I., Walton Goggins, Randall Park e Hannah John-Kamen integrando o no elenco.





Confira o novo trailer:





Da redação