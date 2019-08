Homem diz querer casar com Taylor Swift após tentar invadir casa da cantora

Um homem foi preso após tentar invadir a mansão da cantora Taylor Swift , 29. De acordo com o site TMZ, o suspeito forçou a entrada, mas não tinha armas com ele. Ele dizia que queria se casar com Taylor e que teria conversado com ela sobre isso ao telefone. Detido, o acusado, que não teve o nome revelado, foi encaminhado a um hospital psiquiátrico.

No carro dele estacionado em frente à mansão, em Rhode Island (EUA), foram encontrados colchão, travesseiros e mensagens de paz e amor.

Essa não é a primeira vez que a casa de Taylor Swift sofre tentativa de invasão. Aliás, em pouco mais de um ano, esse fato aconteceu outras cinco vezes.

Em março, pela terceira vez, um mesmo homem tentou invadir a casa de Taylor Swift, em Nova York, nos EUA. Segundo o site TMZ, de madrugada, um homem conseguiu subir no telhado e derrubar uma porta da residência. O alarme soou, a polícia foi acionada e o prendeu.



Foto:Reprodução/Instagram

Ele já havia sido preso outras duas vezes pelo mesmo crime em 2018. Em uma dessas detenções, inclusive, ele foi pego dormindo na cama da cantora. Ela nunca esteve no local.

Em setembro de 2018, Taylor conseguiu uma ordem judicial de restrição de um homem que, desde 2016, mandava cartas com ameaças de estupro e até de morte.

Em abril daquele ano, outro homem foi preso em frente à casa de Taylor, em Beverly Hills. Ele foi pego pela polícia local usando uma máscara e, em seu carro, havia uma faca.

O medo passou a ser tão grande que a cantora Taylor Swift usou por um tempo um software de reconhecimento facial para encontrar e monitorar pessoas que a perseguiam. O software foi utilizado durante um show em maio de 2018.

Em julho deste ano, mais uma vez Taylor Swift levou um susto desse gênero. Um homem foi preso perto da casa de Taylor Swift, a mesma que sofreu a tentativa mais recente de invasão, em Rhode Island. Ele portava 30 picaretas, um instrumento para arrombar janelas e um bastão de beisebol.

Segundo informações da polícia local, o invasor de 32 anos "queria colocar os assuntos em dia" com Taylor.

Folhapress