Disney deleta cena com piada de assédio em Toy Story 2

A Disney deletou uma cena que aparecia durante os créditos de "Toy Story 2", filme de 1999, que continha uma piada sobre assédio sexual, segundo a revista norte-americana People.

Na sequência, o personagem Stinky Pete (Kelsey Grammer) sugere papéis em "Toy Story 3" para duas bonecas Barbie, no estilo "teste do sofá"."

"Então, vocês duas são absolutamente idênticas?", questiona ele, rindo. "Sabe, tenho certeza que poderia conseguir para você um papel em 'Toy Story 3´".

O personagem então percebe que há uma câmera o filmando e, nervoso, pergunta: "Desculpa, nós voltamos?". Ele então tira as Barbies de sua caixa, mas continua olhando-as.

A cena deletada afeta as versões do filme em Blu-ray e para download. Segundo a People, ela foi descoberta por fóruns online no último mês.

Por enquanto, Toy Story se promove com seu quarto filme, o qual Tom Hanks, 62, que dubla o protagonista Woody, revelou ser um dos melhores que ele viu em toda a sua vida.

A trama narra a jornada de Woody, Buzz e amigos após a chegada de um novo "brinquedo", o Garfinho





