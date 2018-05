Homem-Aranha: Jake Gyllenhaal pode interpretar o vilão Mysterio, diz site

De acordo com o site The Sun (via Express UK), Jake Gyllenhaal pode interpretar o vilão Mysterio em Homem-Aranha: De Volta ao Lar 2. O site diz que o ator está perto de assinar o contrato para integrar o elenco da sequência do Homem Aranha. Segundo informações, Jake teria disputado o papel com o ator Ryan Gosling.

Foto: Sony Pictures/Divulgação - Wikimedia Commons/Divulgação

O vilão Mysterio apareceu pela primeira vez em 1964, na HQ The Amazing Spider-Man #13. Em sua origem, Quentin Back começou a carreira como dublê e se interessou pela área de efeitos especiais. Após da sugestão de um amigo, ele fica obcecado com a ideia de replicar os poderes do Homem-Aranha. Depois de estudar o herói por meses, ele assumiu a identidade de Mysterio e passou a cometer crimes em nome do Amigão da Vizinhança, mas foi rapidamente derrotado.

Por enquanto as informações ainda não foram oficializadas. Homem-Aranha: De Volta ao Lar chegou aos cinemas em 2017, com o Abutre (Michael Keaton) como vilão. O segundo filme tem lançamento marcado para 5 de julho de 2019.

Omelete