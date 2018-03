Homem-Aranha 2 | Rumores dão detalhes sobre vilão e novo personagem

O processo de escalação dos novos atores para Homem-Aranha: De Volta ao Lar 2 ainda está em andamento e, de acordo com informações do That Hashtag Show, a produção não está fazendo nenhuma restrição de gênero ou etnia para encontrar o vilão ideal para o filme.

Segundo o site, o roteiro descreve o antagonista como alguém com "ideias elevadas" e simplesmente exige que o ator escalado tenha entre 30 e 45 anos.

(Foto: Divulgação/ Sony)

O That Hashtag Show ainda traz informações sobre um novo personagem, um estudante do ensino médio. A produção procura alguém com idade entre 18 e 24 anos e de qualquer etnia. Porém, a grande exigência para este papel é que o ator tenha "qualidade de protagonista".

Vale notar que nenhuma das informações acima foram confirmadas oficialmente. Logo, trate-as como meros boatos.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar chegou aos cinemas em julho e o segundo filme tem lançamento marcado para 5 de julho de 2019.

Omelete