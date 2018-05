Harry Potter ganha novos conjuntos de LEGO inspirados nos filmes

Fãs de Harry Potter, preparem o coração — e o bolso! Que tal embarcar no Expresso de Hogwarts, participar de uma partida de Quadribol ou enfrentar o Salgueiro Lutador? Chegou a hora de revisitar a saga com novos bonecos temáticos da LEGO, baseados nos três primeiros filmes da franquia.

O primeiro deles é o Expresso de Hogwarts, que vem acompanhado da Plataforma 9 3/4 da Estação Kings Cross em Londres, e de miniaturas de personagens saídos diretamente de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban: Harry, Rony, Hermione, até Remo Lupin e um Dementador. Este conjunto deve custar US$79,99 (cerca de R$292).

O campo de Quadribol também ganhou sua versão LEGO, com as torres de cada casa, os aros, o equipamento, o pomo de ouro e até a Taça. Inspirado em A Pedra Filosofal, o conjunto traz Harry em sua varroura, vestido com o uniforme de Quadribol da Grifinória; o goleiro Olívio Wood, Hermione, Snape, juntamente com os jogadores da Sonserina Lucian Bole e Marcus Flint. Este custará US$39,99 (cerca de R$146).

Foto: Divulgação/ Lego company



Até o Salgueiro Lutador, acompanhado do Ford Anglia voador de Arthur Weasley, tem sua versão LEGO. Baseado na cena de A Câmara Secreta, o conjunto traz Harry e Rony com roupas comuns, Hermione e Simas Finnigan com uniforme da escola, além de Argo Filch e Severo Snape, e uma pequena coruja Edwiges. O conjunto, que custará em torno de US$69.99 (cerca de R$255), vem acompanhado com um pedaço do Castelo de Hogwarts.

A LEGO já havia anunciado outra peça inspirada em Harry Potter, com o Salão Principal de Hogwarts, com detalhes externos e internos. A peça inclui personagens como Harry, Rony, Hermione, Draco, Susan Bones, Nick Quase Sem Cabeça, além dos professores Dumbledore, Hagrid, McGonagall e Quirrell, que tem o rosto de Lorde Voldemort atrás da cabeça. Este custará cerca de US$100 (algo como R$365).

Ainda não há previsão de lançamento para os conjuntos de LEGO de Harry Potter, mas é provável que eles cheguem às lojas próximo da estreia de Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, segundo spin-off da saga.

