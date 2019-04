Hariany é expulsa do BBB após briga com Paula

Hariany foi expulsa do BBB 19 um dia antes do término do programa, por conta de uma agressão a colega de confinamento Paula. "Após análise das imagens ficou constatada uma agressão. Hariany infringiu uma regra do programa. Hariany está desclassificada", anunciou Tiago Leifert aos participantes na tarde desta quinta-feira (11).



A briga entre as duas aconteceu durante a Festa Internet. Hariany disse ter ficado chateada com uma atitude da amiga, mas não quis especificar em frente às câmeras para não prejudicar Paula. Durante a discussão, no entanto, ela empurra Paula, que cai de costas no chão. As duas aparentavam estar embriagada.

"Eu não quero falar para o Brasil inteiro, quero falar para você porque sou sua amiga e gosto de você. Para você entender seus erros e ganhar dinheiro", disse Hari aos gritos, chamando a amiga de "idiota". "Vai então, doida", retrucou Paula, quando a amiga já havia saído do ambiente.

Em conversa com Carol Peixinho, Hariany chegou a dizer que "eu gosto dela mas não sei se quero uma pessoa assim na minha vida", ao que Carol respondeu: "Ela é assim".

Após a agressão, Hari repetiu várias vezes que seria expulsa do programa, mas acabou consolada pelos colegas, que só souberam do resultado da análise da Globo na tarde desta quinta, quando a goiana foi chamada para o confessionário.

"BBB19, sentem-se, por favor. Hoje de madrugada houve incidente envolvendo Hariany. Após análise das imagens ficou constatada uma agressão. Hariany infringiu uma regra do programa. Hariany esta desclassificada. Paredão de hoje ta mantido", afirmou o apresentador.

Estão no paredão desta noite Paula e Carolina, que disputa a preferência do público. Hari estava até então garantinda na grande final, que acontece nesta sexta (12). Agora apenas Alan está garantido na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Folhapress