'Happiness Begins': Jonas Brothers lançam álbum após pausa de seis anos

O trio Jonas Brothers lançou durante a madrugada dessa sexta-feira (07) o álbum 'Happiness Begins' ! O mais novo trabalho marca o primeiro lançamento de estúdio dos irmãos desde 2009, além de consolidar o retorno do grupo após uma pausa de quase seis anos.

Ao todo, o novo álbum dos irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas conta com 14 músicas inéditas, das quais duas já foram lançadas como singles anteriormente: o hit “Sucker”, que já chegou ao primeiro lugar na parada Billboard Hot 100, e “Cool".

Para a composição do novo projeto, os Brothers contaram com a ajuda de um conhecido time de compositores. Entre eles está Ryan Tedder, vocalista do OneRepublic, e o cantor canadense Shawn Mendes. “Entramos em todas as gravações na esperança de trazer felicidade e passar para o mundo”, afirmou Joe Jonas em recente entrevista à Apple Music.

Nessa semana, a Billboard, revista americana especializada em música, divulgou sua lista de meio de ano para eleger as 50 melhores faixas lançadas até agora. Os Jonas Brothers garantiram o primeiro lugar com 'Sucker', single que marcou a volta dos irmãos em março deste ano.

