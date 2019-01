Hana e Tereza se desentendem durante segunda festa do BBB 19

Depois de um dia agitado com a desclassificação do Vanderson e a dificuldade em administrar o tempo e os recursos no mercado, os "brothers" tiveram a segunda festa no BBB 19, com o tema "relógio" e decoração inspirada do filme "A Invenção de Hugo Cabret".



Apesar da animação com a festa, os participantes estão preocupados com a decisão do trio do Quarto dos Sete Desafios sobre quem serão os três confinados que ficarão fora da prova do líder nesta quinta-feira (24).

A festa foi marcada ainda por um desentendimento entre Hana e Teresa. "Parece uma criança. Eu fiquei chocada. Falei: 'o que foi isso, gente?' Eu ia fazer um brinde. Ela nem fez brinde. Só abriu. Agora fiquei com bode", disse Hana sem citar nomes.

O atrito aconteceu depois que a Hana tentou pegar uma bebida da mão da Tereza. "Ela se sentiu ofendida por que eu não dei. Ela queria tomar da minha mão. Somos iguais aqui. A casa é de todos. De verdade, a única pessoa que eu sei que está próxima de mim, é você. Estamos juntos", disse Tereza a Gustavo, que comentou que Hana vai tirá-lo da prova do líder.

Alguns minutos depois do conflito, Tereza e Hana sentaram para conversar. "Eu preciso me posicionar na casa, eu tenho 53 anos", afirmou. "Mas Tereza, isso não é postura", retrucou Hana. Tereza tentou finalizar a discussão se desculpando. "Se você ficou chateada, me desculpe. Você é uma menina forte, e eu também sou uma mulher forte", finalizou a pernambucana. "Eu não tenho dúvidas", disse Hana.

Antes do início da festa, os confinados assistiram a um vídeo sobre a história da invenção do relógio.

Durante o dia, os "brothers" tiveram que fazer muitas contas e ter agilidade para ao ir às compras. Nesta edição, a ida ao supermercado está bem diferente. Primeiro, as compras são feitas individualmente, mas o uso é coletivo. Um sorteio define a ordem que cada um subirá para o mercado. Os participantes têm um tempo limitado no mercado. A principal novidade é que, toda semana, vai ter uma oferta especial, cujo consumo é restrito.

Nesta quarta-feira (23), o programa ficou com dois participantes a menos. No fim da noite de terça-feira (22), Vinicius foi eliminado pelo público. Na manhã seguinte, Vanderson foi desclassificado. Ele foi intimado a prestar depoimento em inquérito instaurado para apurar denúncias por importunação sexual, estupro e violência doméstica.

Para depor, Vanderson precisou deixar a casa do BBB 19. A Globo afirmou que a saída dele resultou em sua desclassificação imediata e ele não será substituído.

Nesta quarta, os participantes também comemoram o aniversário de 25 anos da Rizia, que ganhou bolo surpresa do programa.

Folhapress