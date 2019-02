Hana é eliminada do programa com 47,98% dos votos

O jogo acabou para a Hana. A 'sister' foi eliminada do BBB 19 neste terça-feira (5) com 47,98% dos votos. Foram mais de 90 milhões de votos no paredão. Hariany, que enfrentou seu terceiro paredão, teve 47,50% dos votos, e Rizia, na estreia da berlinda, contou com 4,52%.

Hana se despediu de Alan, com quem teve um affair no programa e disse para ele continuar firme. "Sorria, continue igual e não mude nada, foi isso que me encantou em você". Com o anúncio ela chorou desesperadamente e protagonizou uma das despedidas mais tristes.

Na saída, Tiago Leifert a elogiou. "Você é uma menina do bem, de personalidade forte, você é única", disse Leifert. Hana, muito emocionada, só disse que se divertiu.

A youtuber carioca tem personalidade forte e se posicionou de forma incisiva durante toda a sua participação. Ela sabia, no entanto, que esse poderia ser seu ponto fraco. "Vou tentar ser mais flexível com as pessoas, mas posso fazer de um jeito que as pessoas gostem ou de um jeito que não era para fazer", afirmou antes de entrar na casa.



Hana foi eliminada com com 47,98% dos votos - Foto: Reprodução/Rede Globo

A seu favor, disse em entrevista do quarto do hotel onde esteve confinada antes de ir para o programa, que é "palhaça para caramba, autêntica, divertida, muitas coisas".

Já na primeira semana do programa, Hana foi mandada direto para o Quarto dos Sete Desafios, com Hariany e Paula. Lá tiveram que cumprir sete tarefas para participar da Prova do Líder. Conseguiram vencer os desafios e, com isso, puderam indicar três pessoas para ficar de fora da disputa pela liderança.

Escolheram Carolina, Tereza e Rodrigo. Naquela semana, Hana venceu a prova e foi coroada líder. Surpreendeu ao colocar Gustavo, que dentro da casa era um dos favoritos, direto na berlinda. Todos esperavam que ela escolhesse a Tereza. O 'brother' , que disputou a permanência com Hana e Paula, foi eliminado com 78,94% dos votos.

Carol, por sua vez, não se conformava de ter ficado de fora da prova do líder já no início do programa e aproveitou a liderança para dar o troco em Hana, mandando-a para a berlinda.

Folhapress