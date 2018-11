Hailey Baldwin assume sobrenome Bieber em rede social

A suposta cerimônia de casamento entre Justin Bieber, 24, e Hailey Baldwin, 21, nunca foi confirmada pelo casal, embora tenha sido amplamente noticiada pela mídia americana.

Mas um passo tomado nesta sexta-feira (16) pela modelo dá uma boa medida do grau de comprometimento entre os dois.

Isso porque, pelo menos no Instagram, Hailey já não atende mais pelo sobrenome Baldwin, mas sim pelo do Justin Bieber.

Segundo o site americano TMZ, o mesmo responsável pela notícia do casamento, no começo de outubro, o próprio Bieber teria sido responsável pela alteração do nome de Hailey no Instagram. De acordo com a publicação, uma equipe do cantor teria entrado em contato com a plataforma na sexta-feira (16), pedindo para que a conta da modelo fosse atualizada.

A mudança foi imediatamente notada pelos cerca de 15,3 milhões de seguidores da modelo, além, é claro, dos mais de 100 milhões de seguidores de (Justin) Bieber.

Ainda segundo o site, há cerca de um mês Hailey já havia submetido um pedido para registrar a marca "Hailey Bieber". Além disso, o casal já estaria morando junto em uma casa em Los Angeles.

Oficialmente casados ou não, Hailey e Justin estão mais juntos do que nunca. Pelo menos nas redes sociais.

Folhapress