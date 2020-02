Hadson e Felipe Prior disputam terceiro paredão do BBB 20

Aconteceu neste domingo (9) a formação do terceiro paredão do Big Brother Brasil 20 : Hadson e Felipe Prior disputam agora a preferência do público para permanecer no reality global.

O paredão foi decidido por meio de votação aberta, ou seja, na qual todos declararam quem queriam colocar no paredão na sala da casa e não no confessionário.

Antes de tudo, Leifert anunciou que Lucas, que venceu a prova do anjo desta semana, estava imune. Dessa forma, além de o fisioterapeuta, a líder Gabi e os participantes que vieram da casa de vidro, Daniel e Ivy, não poderiam ser votados.

A cantora manteve a intenção de voto que confessou a Marcela neste sábado (8) e indicou Hadson. Os mais votados pela casa foram: Felipe Prior -indicado por Thelma, Marcela, Manu, Victor, Ivy, Gizelly, Daniel, Mari e Pyong- e Victor Hugo -votado por Babu, Rafa, Flay, Lucas e Bianca.

Ambos disputaram a prova bate e volta, que daria a um dos indicados pela casa a chance de permanecer no BBB por ao menos mais uma semana. Victor Hugo venceu, e Prior acabou indo ao paredão.

Folhapress