Gwyneth Paltrow vende velas aromáticas com essência inusitada

Gwyneth Paltrow, 47, mantém desde 2008 a rede de produtos de beleza e bem-estar Goop, que acaba de lançar uma novidade inusitada. A atriz criou uma vela aromatizada com essência que chamou de "This Smells Like My Vagina", ou "Isto tem o cheiro da minha vagina", em tradução livre.

Segundo a descrição do produto, ele possui um perfume "engraçado, lindo, sexy e maravilhosamente inesperado". A vela é feita com notas de gerânio, bergamota cítrica e cedro, justapostos com rosa damascena e sementes da flor abelmosco para "nos lembrar de fantasia, sedução e um calor sofisticado".

A vela pode ser comprada no site da Goop por US$ 75 (aproximadamente R$ 305), mas atualmente está com estoques esgotados. O aroma foi concebido pela atriz em parceria com o perfumista Douglas Little, da Heretic.

Segundo o site da marca, o nome emblemático surgiu como uma brincadeira: quando os dois estavam concluindo o trabalho no produto, Paltrow disse: "Uhhh... isso tem o cheiro de uma vagina". A primeira triagem da vela se esgotou em apenas algumas horas.

Folhapress