Gusttavo Lima, 30, surgiu de visual novo nesta terça-feira (10). O cantor publicou uma foto no Instagram sem a barba, que é uma de suas marcas: "Barba de molho... Já já voltamos com a programação normal O que acharam, com ou sem barba?", escreveu ele.

Até a modelo Andressa Suita, 32, mulher de Lima, ficou surpresa com a novidade: "Genteeee, cadê meu marido. Oi, novinho, tudo bem?", comentou ela na publicação.

Em vídeos no Stories, o cantor contou que tirou a barba no sábado (7) para dar uma respirada. Ele também falou que depois de um período de férias para curtir a mulher e os filhos, Gabriel e Samuel, volta a fazer show no próximo dia 18, em Palmas. "Ficar fazendo barba também dá uma trabalho, mas já já ela volta", afirmou.

O cantor fez uma enquete no Instagram para saber o que os seus 27 milhões de seguidores acharam do novo visual. Até às 20h20 desta terça (10), 72% das pessoas que votaram disseram que Lima fica melhor com barba. "Fiquei até mais novo, cara de uns 23, 24. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais jeitos de ficar mais novo a gente vai caçando", disse.

No fim de janeiro, Gusttavo Lima virou meme após publicar uma foto em que aparece na frente da sua mansão localizada em Goiânia, Goiás. A entrada da fazenda em que o músico está vivendo com a sua família rendeu comentários negativos de muitos internautas.

"E de pensar que ele pagou alguém para projetar essa cafonice", escreveu uma usuária do Twitter. Já outro afirmou: "Gusttavo Lima é o primeiro caso do cafona vírus confirmado no Brasil". "Não acredito que ele mora na Igreja Universal", brincou outro.

Em 2019, Gusttavo Lima conquistou o primeiro lugar entre as cem músicas mais executadas nas rádios em todo país com a canção "Cem Mil". De acordo com o levantamento feito pela empresa Crowley, ele foi o artista mais tocado.



Gusttavo Lima raspa a barba e surpreende até a mulher, Andressa Suita. Reprodução/Instagram



Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, Lima comentou sobre o atual momento da vida e da carreira. "No início, quando eu não tinha essa responsabilidade toda de ser empresário, pai e cantor, tudo em um só, eu compunha muito, mas hoje eu só mexo no que já temos. Fazer sucesso é muito difícil e manter o sucesso é mais difícil ainda", afirmou.

folhapress