Gusttavo Lima está há mais de um ano sem comparecer à Globo

Gusttavo Lima , 30, foi pela última vez à Rede Globo em julho de 2018. Na ocasião, o cantor participou da gravação de duas atrações da emissora: Conversa com Bial e Só Toca Top. Um ano depois, em julho de 2019, Lima trocou a gravadora Som Livre – que pertence ao Grupo Globo e na qual ficou por oito anos –pela Sony Music.

Para completar o aparente cenário de rejeição à emissora carioca, o sertanejo não compareceu ao Prêmio Multishow, na noite de terça-feira (29), no qual concorria na categoria de Melhor Cantor, vencida por Dilsinho, 27. Lima, que encerra nesse domingo (3) a mini-turnê que fez nos Estados Unidos, avisou, apenas, que estava de férias.

De acordo com Léo Dias, o motivo para essa ausência é que o artista percebeu que consegue um retorno muito maior com seu público por meio da internet e das redes sociais. Some-se a isso o fato que uma ida à TV demanda tempo do artista com um retorno cada vez mais incerto. Lima prefere não arriscar.

A Globo tenta convencê-lo a participar do Show da Virada e do Caldeirão de Ouro, convites que estão sendo analisados. Se há alguns anos para um cantor fazer sucesso era necessário que ele comparecesse a programas de TV, Lima prova que o mundo mudou, já que apesar desse afastamento da TV é o artista com o maior cachê do mercado musical do Brasil.

Folhapress