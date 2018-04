Guerra Infinita ganha teaser que sugere briga entre os heróis

Faltam pouco menos de duas semanas para o filme que pode ser o maior sucesso de 2018 e a Marvel Studios não cansa de aumentar a expectativas para Vingadores: Guerra Infinita. Em um novo comercial de TV divulgado pela companhia, o legado da franquia é resgatado com tomadas de todos os principais heróis do Universo Cinematográfico Marvel até então que apareceram nas telonas ao longo da última década.

Com apenas trinta segundos de duração, o vídeo traz um detalhe breve detalhe no melhor estilo "piscou, perdeu", com uma sugestão de uma briga entre o Homem de Ferro e o Senhor das Estrelas. Em um trailer anterior, há um momento em que Peter Quill (Chris Pratt) e Tony Stark (Robert Downey Jr.) divergem sobre qual seria a melhor maneira de enfrentar Thanos em um dos raros trechos leves dos vídeos cheios de tensão e ameaça que promovem Guerra Infinita .

Como já foi mostrado em Os Vingadores - The Avengers (2012), os heróis nem sempre se dão bem quando se conhecem pela primeira vez, não será surpresa se os egos o Senhor das Estrelas e do Homem de Ferro entrarem em rota de colisão.

Com direção dos irmãos Joe e Anthony Russo, Vingadores: Guerra Infinita estreia nos cinemas brasileiros no dia 26 de abril.

Confira o novo teaser:





