Grey's Anatomy é renovada oficialmente para 15ª temporada

O canal ABC anunciou oficialmente a renovação de Grey's Anatomy para sua 15ª temporada, fazendo com que a produção alcance o mesmo número de anos que a clássica série médica ER. Mesmo com o anúncio acontecendo agora, a renovação não é surpresa para ninguém, afinal Ellen Pompeo assinou contrato milionário para mais duas temporadas no último mês de janeiro.

Foto: Reprodução/ ABC

O final da 14ª temporada promete ser emocionante para os fãs, com as despedidas de Jessica Capshaw (Arizona) e Sarah Drew (April).

"Grey’s Anatomy possui um lugar especial no meu coração, e milhões de espectadores se sentem da mesma forma. Graças à feroz lealdade dos fãs que têm acompanhado esta jornada desde o início, e da nova geração que continua a descobrir a alegria e o drama do Grey Sloan Memorial, a série segue mais forte do que nunca", destacou comunicado do presidente de entretenimento da ABC, Channing Dungey.

Adoro Cinema