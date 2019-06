Gretchen revela reencontro com filho que abandonou há 30 anos

Gretchen revelou que teve um reencontro com o filho que abandonou há mais de 30 anos. A cantora contou que foi obrigada pelo pai do herdeiro a deixá-lo para trás.



“Foram 30 anos sem ver o meu filho. Ele nunca deixou eu chegar perto dele. Eu tentava, ligava, mandava carta, eu fazia de tudo e ele nunca deixou. Agora, há pouco tempo, que eu revi meu filho. Ele está casado e vai ser pai em outubro. Os poucos dias que a gente se viu, é como se a gente sempre tivesse junto”, disse, em entrevista ao canal de Leda Nagle no YouTube.

Sem papas na língua, a artista relembrou como foi que seu ex-marido conseguiu afastá-la da criança. “Ele me espancava, me batia. Até que eu conseguir fugir de casa com o meu filho. Só que ele era uma pessoa financeiramente poderosa, que me fez abrir mão da guarda do filho”, afirmou.

E continuou: “Ele disse que se eu não assinasse o documento (abrindo mão da guarda), era a vida do meu filho ou a minha. Eu preferi abrir mão do que ter a vida do meu filho em risco”.

