Gretchen lança clipe bilíngue de 'Bien Buena'

Gretchen acaba de lançar mais uma parceria Internacional. Desta vez, a rainha dos memes fez um feat com o cantor Eri Ramo em Bien Buena. A música com pegada bem latina, mistura a sensualidade brasileira com o charme Cubano, no estilo funk pop em espanhol.



A cantora aposta no músico e DJ residente das pistas de Miami, nos Estados Unidos, a combinação certa pra mexer com o seu público. A produção musical ficou por conta de Mister Jam. O clipe foi gravado em São Paulo, com o roteiro assinado pela Dona do Brasil e a direção feita em parceria com o filho, Thammy Miranda.





Foto: Divulgação

O single já está disponível em todas as plataformas digitais. Sobre a parceria com Gretchen, Eri Ramo declara: "Gravar com Gretchen é uma experiência única, ela é tão bonita e tem um talento excelente. É algo inesquecível. Espero que as pessoas amem essa música e que seja um enorme sucesso".



Prestes a completar 60 anos de idade, 44 anos de carreira, mais de 15 Milhões de discos vendidos e reconhecimento internacional, Gretchen vive a melhor fase da sua carreira. Assista ao vídeo abaixo:



