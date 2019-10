Gretchen divulga 1° teaser de filme sobre sua vida

Gretchen, 60, divulgou nesta terça-feira (15) o primeiro teaser do filme que vai contar a história da sua vida. Dirigido por Antonia Fontenelle, a cinebiografia será lançada em 2020.

No vídeo, publicado por ela no Instagram, aparecem imagens de uma mulher grávida correndo em um parque, repleto de árvores. Uma voz em off, gravada pela própria Fontenelle, narra: "Dizem que onde está o seu coração ali está o seu tesouro. E quando parte desse tesouro lhe é arrancado? E quantas vezes o mel virou fel? Depois de um tempo a gente aprende que tem que atirar no alvo e atirar. Acertar é só um detalhe."

As duas anunciaram a produção ano passado. Será o primeiro filme dirigido por Fontenelle, que contou ter recebido o convite da própria Gretchen.

Mel Lisboa interpreta o papel da atriz e cantora no longa. "Uma atriz visceral, de um talento ímpar e que tenho certeza que fará brilhantemente o papel da Maria Odete/ Gretchen. Obrigada, Mel Lisboa, que os deuses da sétima arte nos proteja e nos conduza para o sucesso", escreveu a diretora ao anunciar a atriz para o papel.

Já o pai de Thammy Miranda, o delegado Silva Neto, será vivido pelo ator Henri Castelli. Nivea Maria e Tonico Pereira também estão no elenco da cinebiografia.

Folhapress