Gretchen convida Katy Perry para pegar um bronze e dançar frevo

Katy Perry e Gretchen apareceram juntas no "Fantástico" na noite deste neste domingo (11). O programa exibiu uma ligação de vídeo entre a cantora norte-americana e a brasileira, que puderam fazer uma prévia do encontro que acontece em breve no Brasil. Katy vem ao país para shows em Porto Alegre (14/3), São Paulo (17/3) e Rio de Janeiro (18/3).

Ambas não esconderam a empolgação de finalmente se falarem depois que Gretchen estrelou o lyric video de "Swish Swish", no ano passado. "Estou muito feliz de te conhecer. Rainha. Você é muito expressiva", disse Katy ao ver Gretchen na tela do smartphone da repórter do "Fantástico". A entrevista foi gravada em Los Angeles.

(Foto: Reprodução)

Gretchen aproveitou a oportunidade para conversar um pouco com a norte-americana. "Acho ela linda, um escândalo". Katy aproveitou para perguntar onde Gretchen mora. A brasileira explicou que mora em Mônaco, mas aproveitou para fazer um convite.

"Quero muito por a minha casa aqui no Brasil à disposição dela, em Recife. Nós vamos para a praia juntas pegar um bronze e depois dançar frevo", disse a brasileira. "Mal posso esperar, eu vou dar um jeito", prometeu Katy Perry.

A relação de Gretchen e Katy Perry começou no ano passado, quando a rainha da internet foi convidada para estrelar o vídeo de "Swish Swish". Lançado em julho de 2017, o clipe com a rainha do bumbum já soma quase 80 milhões de visualizações.

Gretchen chamou a atenção de Katy Perry depois de viralizar mundialmente na internet. Seu rosto e suas expressões ganharam legendas de assuntos aleatórios em montagens e gifs e se espalharam por redes sociais como Facebook e Twitter, que bombam até hoje.

"Os seguidores brasileiros me mandavam muitos memes dela", explicou a norte-americana para a repórter Ana Carolina Raimundi. "Os brasileiros me escrevem muito nas redes sociais. O português está dentro de mim, é natural", completou Katy.

Neste domingo, Katy Perry está se apresentando em Buenos Aires, na Argentina. Antes, a cantora passou por Santiago, no Chile. A turnê na América Latina segue para Porto Alegre na quarta (14), São Paulo no sábado (17), Rio de Janeiro no domingo (18) e Lima, no Peru, no dia 21 de março.

Folhapress