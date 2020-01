Grazi Massafera e Caio Castro fazem viagem juntos para África do Sul

Após aparecerem em um vídeo de alianças iguais há um mês, os atores Grazi Massafera, 37, e Caio Castro, 31, agora publicaram fotos em viagem pela África do Sul.



Eles tomaram o cuidado de não publicar fotos juntos, mas cada perfil traz um deles abraçando felinos fofos da mesma viagem. Novamente, uma aliança nas mãos dos atores fica em evidência nas imagens.

No início de janeiro, os dois foram filmados pelo ator Nelson Freitas e flagrados com as alianças. Logo, os comentários dos fãs sobre a joia começaram, mas o casal não se pronunciou.

Os atores estão sempre juntos. Massafera esteve na festa aniversário de Castro, em última quinta-feira (23). Antes da celebração, Grazi já havia desejado um feliz aniversário a Caio Castro, através do Instagram, usando um gif dos heróis.

Em algumas imagens da festa que circularam pelas redes sociais, Caio também aparece junto a atores fantasiados como os "Power Rangers", e até arrisca golpes de luta.

Caio Castro completou 31 anos na última quarta, e esteve no programa Se Joga (Globo) através de uma ligação de vídeo. Durante o papo, a apresentadora Fernanda Gentil começou a perguntar se uma amiga loira e parecida com ela já havia dado os parabéns a ele.

Se fazendo de desentendido, Caio disse que o microfone havia cortado. Gentil foi mais direta e perguntou sobre Grazi Massafera a ele, que disse que ela "já tinha falado sobre", e não tocou mais no assunto.

Até o momento, Caio Castro e Grazi Massafera não oficializaram o romance, apesar de já terem sido flagrados aos beijos. Os atores foram vistos juntos pela primeira vez durante o Rock in Rio 2019, e desde então estão sempre juntos. No Réveillon, Castro e Massafera viajaram para a praia de Carneiros, em Pernambuco, onde passaram a virada do ano com amigos.

Folhapress