Grazi brilha com look justo em noite de prêmio

O Prêmio Glamour premia as mulheres do ano em diversas categorias. Diversas famosas comparecem ao evento e escolheram looks vibrantes.

Luisa Sonza escolheu um vestido dourado que chamou muito a atenção. A peça contava com uma fenda nas pernas e um decote maravilhoso.

Klara Castanho apostou na transparência e usou um body coberto por um vestido transparente. Letícia Colin apareceu repleta de brilho, dos pés à cabeça.

O look de Grazi Massafera foi um dos mais comentados. A atriz escolheu um vestido justinho e estampado da Dolce & Gabbana avaliado em 1450 euros, o equivalente a quase R$ 6,4 mil, além de sandálias da mesma grife de R$ 8,6 mil.

Fonte: Jetss

