Grávida, Tatá Werneck se emociona com carta para filha

A atriz e apresentadora Tatá Werneck, que está esperando sua primeira filha com Rafael Vitti, fez um texto superfofo para a filhota que ainda não nasceu neste domingo (12), para celebrar o Dia das Mães.

"Ainda não sei como é sua carinha, Rainha, mas você já veio me ensinando muito e nem nasceu ainda. Que eu possa te dar todo o colo que precisa, todo apoio, que saiba não julgar suas escolhas, dizer as palavras certas, te gere a menor quantidade de traumas possíveis pra economizar na terapia. Que você queira desabafar comigo. Que diga pras suas amigas 'pra minha mãe pode falar. Eu conto tudo pra ela'", começou Tatá.



Foto: Reprodução

Tatá não parou a carta emocionante por aí. "Que eu saiba o limite entre educar e respeitar sua privacidade como mulher com seu próprio jeito e caminho. Que não repita o que não gostaria que fizessem comigo. Mesmo sem perceber. E que daqui a um ano, acorde com seu sorriso pra me lembrar que a partir de hoje SEREI SUA MÃE PRO RESTO DE NOSSAS VIDAS! Te amo, rainha! (Leia esse post daqui a... não sei em que idade uma criança aprende a ler. Lembrar de fazer esse curso o quanto antes)", finalizou ela, que recebeu mensagens de diversas mamães famosas.

"Fofura, feliz dia Tats amada", postou Claudia Raia. "Mamãe linda. Feliz dia pra você!!!!", comentou Vanessa Giácomo. Letícia Spiller, mãe de dois, também adorou a homenagem: "é só o começo do encontro mais especial da vida!!! Muito amor, querida!".



Foto: Reprodução





Quem Acontece