Grávida, Marília Mendonça ganha roupinha de bebê em show

Marília Mendonça aproveita os paparicos conquistados graças ao momento gravidinha vivido por ela. Na quinta semana de gestação do primeiro filho, a cantora ganhou mimo especial ao se apresentar no interior da Bahia, na noite de segunda-feira (24).

A loira foi presenteada com uma roupinha de bebê personalizada. No body em clima “junino”, está estampada a frase “meu primeiro arraiá!” após show para 100 mil pessoas na Praça do Bosque, em Amargosa.



Foto:Reprodução

A gravidez da artista é fruto de seu relacionamento com o cantor e compositor Murilo Huff. Após confirmar a gestação de cinco semanas no sábado (22), a equipe da cantora enviou mais detalhes sobre a novidade na segunda-feira (24).

O primeiro ponto que chama atenção é o tempo do romance da artista com o pai de seu bebê. Embora tenham assumido o namoro apenas em maio, segundo a assessoria de Marília, os dois estão juntos desde 2017.

Ainda de acordo com o texto, a gravidez não foi planejada. Recentemente Marília se submeteu a alguns procedimentos estéticos e, por orientação médica, teve de suspender, temporariamente, o uso de anticoncepcionais. A cantora acredita ter engravidado entre parar e retomar o contraceptivo. A gravidez foi descoberta por teste de farmácia e confirmada por exame de sangue.

Os representantes de Marília ressaltaram ainda que a artista encarou a gravidez como um leve “vacilo”, mas que ficou muito feliz com a expectativa de ser mãe. “Se eu soubesse que me traria tamanha felicidade adoraria ser chamada de ‘vacilona’ em tempo integral”, brincou Marília.

Até a descoberta da gestação, tanto Marília quanto Murilo estavam focados em seus projetos. Enquanto a loira tem feito uma média de 22 shows mês, além de gravar o projeto “Todos Os Cantos”, Murilo, divulga seu novo trabalho.

Sobre o companheiro, Marília é só elogios. “Murilo é meu porto seguro, ele me trouxe muita confiança não só no amor como no ser humano, e tenho certeza que nosso filho virá para celebrar tudo o que estamos vivendo”, celebrou a cantora.

Murilo também está em plena sintonia com a companheira e bastante feliz com a chegada do herdeiro ou herdeira. “Marília é uma mulher muito forte e determinada, muito parceira e dona de um coração enorme. Esta é a pessoa com quem eu me comprometi a fazer feliz. A gravidez não foi planejada, mas com certeza a criança vai ser muito amada. Estamos felizes com esse presente de Deus... nosso filho ou filha será o melhor de nós”, opinou.

Esta semana Marília fará sua primeira consulta médica e pretende cumprir sua agenda normalmente, programando-se aos poucos para a chegada do bebê.

TV FAMAMaria Clara EstrêlaSandy Swamy