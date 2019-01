Gracyanne chega a perder dois quilos a cada ensaio da União da Ilha

Segundo Gracyanne Barbosa, 35, rainha de bateria da União da Ilha, escola de samba do Rio de Janeiro, é preciso uma junção de uma boa alimentação, rotina maromba e muito samba no pé.



"Porque eu vou te falar: em cada ensaiozinho a gente perde uns dois quilos. Então dá até para comer umas besteirinhas de vez em quando", disse em entrevista ao RJTV, telejornal da Globo, nesta quarta-feira (30).

Mas, apesar do gasto, é preciso fazer musculação para ganhar massa muscular. "[Para isso] Tem que ir para academia carregar peso mesmo, não tem jeito", completou.

Neste ano, a União da Ilha desfilará com um enredo sobre os escritores cearenses Rachel de Queiroz e José de Alencar - "A peleja poética entre Rachel e Alencar no avarandado do céu".

Folhapress