Gracyanne Barbosa posa de microshort e deixa bumbum em evidência

Gracyanne Barbosa chamou atenção dos seguidores mais uma vez na noite deste domingo (15) ao compartilhar uma foto em seu perfil no Instagram. No clique, a musa fitness surgiu de blusa e microshort, e deixou o bumbum torneado à mostra.





Foto: Reprodução Instagram

“Prometa a si mesmo que você sempre irá se orgulhar de seu jeito de ser, das suas características, gostos e costumes. Suas diferenças te tornam único e especial. Passando pra desejar uma semana cheia de realizações e amor”, escreveu a gata na legenda.

Nos comentários, Gracyanne colecionou elogios. “Se eu tivesse um bumbum desses eu faria era um seguro kkkkkkkkk”, brincou um. “Uau! Bumbum de ouro”, elogiou outro. “Esse bunda merece um plano de saúde. É um ser a parte, habitando o corpo de @graoficial”, enfatizou uma terceira.

Recentemente, Gracyanne Barbosa conversou com o TV Fama e explicou a razão de não ter comparecido à festa de lançamento do CD dos sambas-enredo do Carnaval 2020. Para não se encontrar com Viviane Araújo.

"Eu achei que iam criar tantas polêmicas que não ia ser bom pra mim, não ia ser bom pra ela nem pra União da Ilha", comenta. Ela afirma que conversou com o presidente da escola, que apoiou sua decisão. "É o momento das mulheres ajudarem umas às outras".

TV Fama