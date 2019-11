Gracyanne Barbosa deixa parte do bumbum à mostra

Gracyanne Barbosa presenteou os seguidores no Instagram na madrugada desta quarta-feira (20) com um vídeo de seu rebolado no ensaio da União da Ilha, no Rio de Janeiro.





Foto: Reprodução Instagram

No “esquenta” para o Carnaval 2020, a rainha de bateria caprichou no look com top brilhante curtinho combinando com as sandálias gladiador. Os shortinhos jeans, que deixam parte do popozão à mostra, completam a produção.

“Eu e um dos meus mestres de bateria @mestremarcelobaterilha passando pra pedir pra vocês seguirem nossa @baterilha.oficial. Hoje foi nosso ensaio de canto, sexta dia 22 espero vocês no ensaio show da minha amada @uniaodailha”, escreveu na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios. Dani Calabresa, por exemplo, ficou tão chocada com o remelexo da musa fitness que deixou três mensagens iguais, em letras maiúsculas. “JESUS AMADO”, escreveu.

Outros seguidores exaltaram a beleza e boa forma de Gracyanne Barbosa. “Eita lelê, meu povo. A rainha do Carnaval. Tá na área, segura essa!”, disparou um. “Como pode ser tão maravilhosa?”, questionou outro. “Vamos treinar juntas? Quer dizer, você treina e eu fico babando mesmo”, brincou mais uma.

TV Fama