GOT: Rose Leslie não deixa Kit Harington ler os roteiros da série perto dela

Jon Snow pode não saber de nada, mas Kit Harington sabia muito bem o que queria e não perdeu tempo: enquanto Ygritte se despedia de Game of Thrones, o ator britânico engatava um romance com sua intérprete, Rose Leslie, com quem noivou no fim do ano passado. Dado o status do relacionamento do casal, Seth Meyers perguntou se a atriz tenta conseguir informações sobre o futuro da série da HBO. A resposta negativa, e sonora.

"Não!!! Pense numa fã ansiosa...", disse Rose Leslie, explicando que é "como o resto do mundo" quando o assunto é Game of Thrones — mas do tipo que prefere se preservar de spoilers e assistir às novidades na telinha da HBO. "Eu estou esperando pela nova e última temporada", disse a atriz, lamentando o fim da série para um comovido Seth Meyers, também fã confesso da adaptação de "As Crônicas de Gelo e Fogo" .

(Foto: Reprodução/ Home Box Office)

Então ela contou uma nota curiosa de sua relação com Kit Harington: "Assim que o verão terminou, obviamente, os novos episódios da última temporada foram chegando para o seu iPad e, o que acontece: eu consigo ler as expressões faciais dele. E eu não queria saber o que estava acontecendo. Aí eu o despachei!", disse Leslie.

"Então você não deixou ele nem ler perto de você?", perguntou Meyers. "Claro que não! Você sabe... Eu vou conseguir pescar [o que aconteceu]. Se ele der um sobressalto, eu vou saber 'Droga, alguém morreu! Não!!!' E aí a minha cabeça vai começar a girar", contou a bem-humorada Rose Leslie, então sendo interrompida pelo apresentador: "A propósito, eu não quero estragar tudo pra você, mas... Alguém vai morrer", brincou Meyers, dizendo que a grande surpresa seria se ninguém morresse justo na última temporada da série que mais mata na televisão.

Game of Thrones retorna para sua temporada final em 2019.

