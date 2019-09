Gorete Milagres pede emprego em novelas pelas redes sociais

Conhecida do público como a personagem Filó, do bordão "ô coitado", Gorete Milagres, 55, resolveu pedir emprego na televisão pelas redes sociais. "Adoro fazer longas, séries mas estou louca por uma novela! Tanta celebridade fazendo novelas. Eu sou atriz gente!", escreveu ela em publicação no seu Instagram , em que marcou os perfis oficiais da Globo, da Record e do SBT.



No post, ela divulgou uma foto sua como a personagem Rosecleds, do filme "As Aparecidas", que está sendo filmado no momento.

"Engordei 12 kg e me olhei no espelho com este penteado e figurino e achei que estou ótima pra ser uma mãe, ou uma solteirona ou até uma teúda mateúda, de uma novela de época ou não! Bora me dar trabalho, @redeglobo @recordtvoficial @rederecordoficial @sbtonline @sbt_novelas_cia e @montenegrotalentsoficial", escreveu ela.

Gorete Milagres também disse que se inspirou na atriz americana Bette Davis (1908-1989), que em 1962 publicou um anúncio nos jornais pedindo emprego em Hollywood.

A atriz brasileira ficou famosa por ter interpretado a personagem Filó no humorístico "A Praça É Nossa" (SBT), no final na década de 1990, e também em outros programas.

No ano passado, ela fez uma participação em "Malhação - Vidas Brasileiras", onde contracenou com a sua filha, Alice Milagres, que fazia parte do elenco fixo da trama.

