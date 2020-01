Gloria Maria publicou um TBT no Instagram nesta quinta-feira (16) e explicou a ausência nas redes sociais.

"Queridos não tenho postado nada porque o foco agora é minha recuperação! Graças a DEUS a cada dia melhor! Mas ainda tem um caminho a percorrer. Por enquanto nada de praia. Daí aproveito o #tbt pra matar a saudade !!! #tbt férias i com elas. Nada melhor", escreveu a jornalista de 70 anos que aparece na foto ao lado das filhas Laura e Maria.

Gloria Maria se recupera de uma cirurgia delicada para retirar um tumor no cérebro descoberto após um exame de ressonância magnética em novembro do ano passado. Ela estava com uma lesão expansiva cerebral e agora passa bem.

Em entrevista exclusiva ao programa "A Tarde é Sua", a jornalista disse estar "vivendo um milagre".

TV Fama