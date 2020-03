Em meio a diversas mudanças adotadas para evitar a propagação do novo coronavírus, a Globo divulgou, neste domingo (16), mais uma alteração na rotina da emissora: estão suspensas as gravações de "Amor de Mãe".

A novela das nove foi a única com filmagens interrompidas e, procurada, a Globo não quis dar detalhes do porquê. Também não informou se há suspeita de contaminação entre os membros do elenco e da equipe do folhetim.

"Seguimos acompanhando todos os desdobramentos e impactos do avanço da covid-19 com responsabilidade, e adotando as medidas de prevenção necessárias, alinhadas às recomendações das autoridades de saúde pública. Nossa prioridade é garantir a segurança e o bem-estar de todos", se limitou a declarar a emissora.



Globo suspende gravações de 'Amor de Mãe' por causa do coronavírus. Reprodução



A medida aparece em meio a outra atitude drástica tomada nos últimos dias: a de que nenhum programa de auditório será gravado, por tempo indeterminado, com plateia presente. É o caso do Domingão do Faustão e da próxima eliminação do BBB 20.

Neste domingo também foram anunciadas mudanças na grade para comportar uma maior cobertura jornalística da pandemia de coronavírus. O Mais Você foi suspenso também indefinidamente, a fim de abrir espaço na programação.

