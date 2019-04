Globo revela motivo de tirar Laura Cardoso de nova novela

A Globo decidiu acelerar o ritmo da produção da nova novela 'A Dona do Pedaço' e já tinha escalado todo o elenco da trama, que contava com o nome de Laura Cardoso. No entanto, a emissora acabou voltando atrás e tirou a estrela do folhetim de uma hora para outra. Há boatos que davam conta de que ela teria ficando sabendo do afastamento pela imprensa.

Segundo informações da jornalista Cristina Padiglione, do jornal 'Folha de S. Paulo', a direção do canal confirmou a saída da atriz, mas disse que Laura foi informada pela equipe da trama e não pela imprensa. A veterana deixou a novela porque tem 91 anos e as cenas da sua personagem exigiria muito esforço físico.

Para o lugar de Laura Cardoso está sendo cotada a entrada de Betty Faria, de 71 anos. A personagem em A Dona do Pedaço será uma catadora de lixo nas ruas.

