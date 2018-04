Gleici se emociona com festa na sua cidade na final do 'BBB18'

Acooooorda, Menina!!! Ana Maria Braga recebeu, na manhã desta sexta-feira, 20/4, a campeã do BBB18, Gleici, e os finalistas Kaysar e Família Lima, segundo e terceiro lugar, respectivamente. 😍😍😍

Gleici no 'Mais Você' (Foto: TV Globo )

Gleici campeã!

"Acho que no fundo todos nós, os participantes, acreditamos que podemos ganhar, mas eu quis muito isso. Quis muito ganhar! Acho que foi o meu querer mesmo! Eu não imaginava que seria tão demais".

Aguenta coração! A estudante de psicologia se emocionou muito ao ver a festa na sua cidade no Acre para acompanhar a final do programa:



"É muito legal ver isso. É bonito de ver. A gente sempre esteve na invisibilidade e, de repente, eu vou e consigo mudar o horário (da programação da Globo). Foi muito legal ver eles".

Gleici muda a programação da Globo no Acre e BBB é transmitido ao vivo no estado. (Foto: TV Globo)



"Eu sempre tentei que as pessoas sonhassem... Eu tentava levar coisas para pessoas pensarem, eu tentava movimentar..."

"As pessoas não sabem muito da minha vida, elas não têm noção. É um filme! De onde eu nasci, onde eu cresci, tudo que eu tentei fazer para mudar onde eu morava. Eu sempre tentei mudar o mundo. As pessoas falavam para eu deixar de fazer isso: 'Você não vai conseguir". Eu sempre pensei no todo".

Gleici revê sua trajetória no BBB18

Sobre a sua participação no jogo:

"Eu gosto que as pessoas gostem de mim, de quem eu sou. Não quero ninguém perto de mim porque sente pena de mim. Eu quero que elas fiquem perto de mim porque gostam, porque sou agradável".

"Eu não queria que as pessoas votassem em mim porque preciso da grana. E o mais legal foi isso! As pessoas estavam me abraçando e brincando e isso que é legal porque as pessoas se divertiram comigo lá dentro"

Sobre amizade com Ana Clara:

"Foi um presente".

Kaysar e a Família Lima também marcaram presença no programa e a emoção rolou solta. Ayrton que o diga, viu?

Ayrton não consegue segurar o choro durante o café da manhã com Ana Maria. (Foto: TV Globo)



Os finalistas comentaram a participação no BBB18:



"Eu tinha quase que a certeza de que a Final seria essa. Era o meu desejo ir para a Final com eles", contou Ayrton.

Uma curiosidade: Gleici, Kaysar e Ana Clara têm uma tatuagem de cruz nas costas! 😱😱😱

Coincidência? Finalistas do BBB18 têm tatuagem de cruz nas costas. (Foto: Tv Globo)



Kaysar ficou sem palavras ao rever VT com alguns dos seus momentos dentro da casa:

"É louco. Muito emocionante!"

Kaysar vê VT de sua participação no BBB18. (Foto: Tv Globo)



O sírio avisou que quer ficar no Brasil e já tem planos:

"Vou casar aqui também! Quero seis filhos".

Sobre o affair no jogo

Kaysar revela que ainda não conseguiu falar com Jéssica.



"Nem conversei com ela. Tinha muita gente..."

Ayrton e Ana Clara reveem a trajetória da Família Lima no BBB18

Ana Maria quis saber de Ana Clara e Ayrton como foi a experiência de participar do jogo com a família:

"A gente vai conversar depois, mas a gente está muito feliz. Foi muito bom!", disse Ana Clara

Ana Clara afirma que não quer namorar

A estudante de jornalismo disse que não quer namorar e Papito garantiu que não sente ciúmes da filha. Veja no vídeo acima! 👆👆👆

Finalistas do 'BBB18' no 'Mais Você' (Foto: TV Globo )



