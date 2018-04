Gleici participa da gravação de novo clipe de Gaby Amarantos

Gleici Damasceno não para! A vencedora do BBB 18 continua colhendo os frutos de sua participação no reality e participou, no domingo, da gravação do novo clipe de Gaby Amarantos.



"Gente, a minha mana do Acre, do Norte vai estar no meu clipe!", comemorou Gaby. "Vamos quebrar a internet", prometeu Gleici.



Gaby Amarantos e Gleici Damasceno (Foto: Cláudio Augusto/Brazil News)



De bota over the knee e top, a acreana gravou cenas do clipe da música Sou + Eu, que fala sobre empoderamento: “É uma mensagem muito direta, simples, mas tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar”, explica a cantora paraense.

Com um timaço de participantes, o clipe terá também Jessica Ellen, Jonathan Azevedo, Rafaela Silva, judoca e campeã olímpica, Nabillah Sedar, Veluma, Eunice Baía, Magá Moura, Roberta Freitas, Maria Oliveira, Alline Calandrini, Shirley Cruz, Preta Rara – TPC, Alberto Pereira Jr., Selena Carvalho, John Barros, Michele Fernandes, Roberta Gretchen, Kamila Pimentel e Zailson Sena.

