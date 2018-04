Gleici: 'Me orgulho de representar a mulher negra, o jovem da periferia'

Gleici Damasceno saiu do "Big Brother Brasil 18" milionária. Na conta bancária tem R$ 1,5 milhão, e no Instagram acumula 4,1 milhões de seguidores. A torcida pela vitória de Gleici arrebanhou famosos como Anitta, Jojo Todynho, Fernanda Souza e Nicole Bahls. "Eu sabia que teria uma visibilidade por conta do programa, mas fiquei impressionada com a torcida. Foi muito maior do que eu esperava", diz a acreana de 22 anos, que morava em Rio Branco até ser confinada no reality.



Gleici Damasceno (Foto: Reprodução/ Instagram)



Com pouco mais de uma semana desde que saiu da casa, Gleici ainda não conseguiu fazer planos para o futuro, incluindo decidir onde vai viver daqui para a frente. "Por enquanto vou ficar entre o Rio de Janeiro e o Acre. Nunca tinha pensado em sair de lá, que é onde está minha família. Amo minha terra, mas não sou apegada, viveria tranquilamente nos dois lugares."

Ela também ainda não planejou os investimentos financeiros. "Quero ajudar a família", afirma. Gleici jura não ter grandes sonhos de consumo, mas quer viajar assim que possível. "Sempre quis conhecer Machu Pichu, no Peru. É pertinho do Acre, mas nunca fui, e nunca viajei para fora do Brasil."

Na casa, Gleici engatou um romance com Wagner, tatuador de 35 anos que vive em Curitiba. O casal não se desgrudou desde o fim do reality. "Está sendo muito legal, eu gosto muito dele", diz ela, que ainda não teve a oportunidade de conhecer os filhos do namorado. "Estou ansiosa para saber se vão gostar de mim".

Dos participantes do "BBB 18", Gleici já reencontrou Ana Clara e Mahamoud, seus maiores amigos de confinamento. Outros participantes, no entanto, a vencedora manterá distância. "A questão é que algumas pessoas quero levar para a vida, e outras, não. Respeito todo mundo, admiro, não tenho mágoas. Mas tem as questões de afinidade, da distância, então não dá pra ser amigo de todo mundo". Ela também não concorda com a máxima de que o que acontece na casa do BBB fica na casa: "Têm coisas que a gente não esquece".





Gleici, vencedora do BBB18, é recebida com festa no Acre (Foto: Assis Lima)



Profissionalmente, Gleici se diz "aberta à oportunidades". Antes do reality ela trabalha como funcionária pública na Secretaria do Estado de Articulação Institucional, mas foi exonerada do cargo. "Quero continuar estudando para concluir o ensino superior, mas não sei se continuarei na psicologia", diz. Sobre ingressar na área artística, ela prefere que aconteça naturalmente, já que nunca teve pretensão de estar na TV, e se surpreendeu com sua desenvoltura no programa.

"Não sei se chego no nível de uma Grazi (Massafera, que esteve no BBB 5) e da Sabrina (Sato, do BBB 3), que ficaram muito famosas. De qualquer maneira, temos perfis diferentes. Minha maior referência artística são Taís Araújo e o Lázaro Ramos". Assim como o casal que admira, Gleici ganhou fãs por defender bandeiras importantes. "Eu me orgulho muito de representar a mulher negra, o jovem da periferia. Que bom que consegui ter essa representatividade."

