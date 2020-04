A advogada Gizelly foi eliminada em Paredão da noite de terça-feira (14) contra Babu e Mari. Enquanto a sister teve 54,79% dos votos, Mari teve 3,88%, e Babu 41,33%. Foram mais de 240 milhões de votos.

Em sua saída, a advogada chorou muito ao se despedir dos competidores. Mas também disse que sai muito feliz.

Para Tiago Leifert, ela disse que pagou um preço pelos rompantes que tinha no reality.

Babu, Gizelly e Mari estavam no Paredão do BBB 20. Enquanto Mari foi a indicada pela líder, Gizelly e Babu foram os mais votados pela casa.

Após a liderança, Manu indicou direto Mari ao paredão, e os participantes se dividiram em dois grupos. Só que eles tiveram de votar entre eles, ou seja, entre amigos. A votação foi aberta.

Os mais votados junto com Mari foram Gizelly e Babu.

O BBB 20 está na reta final e termina na segunda (27).



Gizelly é eliminada do Big Brother Brasil 20. Reprodução



GAFE

Mesmo com a votação em andamento para definir o eliminado da noite desta terça-feira (14) no Big Brother Brasil 20, o Multishow, canal a cabo do Grupo Globo, já dava como certa a saída de Gizelly.

A grade de programação oficial do canal, disponível no site do Multishow até às 14h desta terça, anunciava que o programa A Eliminação de quinta-feira (16) teria como convidadas Flayslane, que deixou o reality no domingo (12), e Gizelly, antecipando a possível eliminação da capixaba.

Procurada pela reportagem, a assessoria do Multishow afirmou que houve um erro no cadastramento das informações do programa no sistema de programação. "O canal não tem acesso à votação do reality, que segue aberta e só termina durante o programa de hoje, ao vivo. O Multishow pede desculpas pela falha", diz a nota oficial.

Folhapress