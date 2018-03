Giulia Costa antecipa festa de 18 anos com comemoração em família

Giulia Costa antecipou a festa de seus 18 anos, nesta quarta-feira (21) - a atriz faz aniversário dia 23 -, ao reunir parte da família, em sua casa. A filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, morto em 2012, deu o primeiro pedaço de bolo para o avô materno, seu Hélio, e ouviu uma declaração dele. "Ela é luz, segundo o meu pai", contou Flávia. "Amor maior", retribuiu a adolescente, dona de tatuagem em homenagem ao pai.



Foto: Reprodução/Ghow



Na comemoração não faltou o tradicional "Parabéns para Você", mas a música foi cantada em vários idiomas: português, italiano, inglês e tailandês. A hora de cortar o bolo também foi embalada pelo hino do Botafogo. O "Com quem Será?" também não faltou, assim como o "Parabéns da Xuxa". Apaixonada por praia, a aniversariante se divertiu ainda com a irmã, Olívia, de 7 anos.

A enteada de Otaviano Costa foi uma das convidadas de camarote da Sapucaí no último carnaval. Ao Purepeople , contou que não dispensa beijar nos dias de folia. "Se achar bonito está valendo, desde que você se proteja está valendo. Não beijei ainda, já fui para seis blocos, mas só para pular. Os meninos estão chegando, tadinhos, mas tudo tem seu tempo", disse ela, clicada dias antes em barzinho com Maicon Rodrigues e outros amigos.

Durante viagem ao Marrocos, em meados de 2017, Giulia foi pedida em casamento por um árabe. "Fui a uma lojinha no Marrocos comprar lembrancinhas e o dono da loja falou: 'Quantos camelos para ela?'. Eu estava com a minha tia e a minha prima, e elas perguntaram: 'Como assim?' E ele respondeu: 'Para casar'. A minha tia disse: 'Camelo não! Quero prata, ouro'. E ele respondeu: 'Sim. Quantos querem?' Eles são muito engraçados aqui", recordou, classificando a cultura local como machista.





Terra