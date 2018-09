Gisele Bündchen ganha estátua em museu de cera de Boston

A modelo Gisele Bündchen acaba de entrar para o grupo de famosos que tem réplicas de cera em museus.

A top posou ao lado de sua estátua no Dreamland Wax Museum, em Boston (EUA), e postou no Instagram.

"Olha quem eu vi em Boston. Outra Gisele!", escreveu. Gisele brincou com os cabelos da modelo de cera e posou para uma foto divertida.

O visual da boneca foi inspirado na roupa que Gisele vestiu no desfile que fez na abertura das Olimpíadas de 2016 no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, ela usou um vestido do estilista Alexandre Herchcovitch e uma sandália do designer Alexandre Birman. Todo o figurino foi replicado para a versão de cera de Gisele.

O cenário que abriga a modelo de cera também foi inspirado na cerimônia dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Nele, há um palco com uma imagem iluminada de Tom Jobim e uma réplica do piano que Daniel Jobim, neto do compositor, usou para tocar "Garota de Ipanema" enquanto Gisele desfilava.

Foto: Reprodução/Instagram

Folhapress