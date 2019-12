Giovanna Ewbank põe bumbum pra cima ao posar de lingerie

Oudada, Giovanna Ewbank decidiu elevar a temperatura nas redes sociais ao presentar os seguidores com uma foto em que aparece bem à vontade. De calcinha fio-dental, a apresentadora colocou o bumbum para o alto ao fazer selfie em que aparece deitada na cama.





Reprodução: Instagram

"Hoje eu estou assim ... só preguiça", foi a legenda usada pela beldade. Nos comentários, os fãs, para variar, foram só elogios à beleza e boa forma de Giovanna. "Como uma deusa", exaltou um. "Queria ficar linda assim com preguiça.. Na maioria das vezes pareço um panda", Até assim é bonita, meu deus", ponderou uma terceira.

Aos 33 anos, Giovanna Ewbank é casada desde 2010 com Bruno Gagliasso. O casal tem dois filhos: Titi, de seis anos, e Bless, de quatro. As duas crianças foram adotados no Malawi, na África.

TV Fama